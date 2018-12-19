Московский онкоцентр разъяснил ситуацию с неопознанными телами

Национальный исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина передал правоохранителям найденные в патологоанатомическом отделении тела неопознанных людей, сообщили в пресс-службе центра.

«Администрацией ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ 17.12. 2018 г. в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством России», – сообщил онкоцентр, передает ТАСС.

Столичный ГСУ СК сообщил, что обнаруженные тела принадлежат людям, умершим более 10 лет назад.

«Вечером 17 декабря в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека. Предположительная давность наступления смерти - более 10 лет назад», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент СК проводит проверку совместно со специалистами Росздравнадзора.

«Территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области принимает участие в проводимой ГСУ СК по городу Москве проверке по факту обнаружения сотрудниками института имени Блохина мумифицированных трупов неустановленных лиц», – сообщил Росздравнадзор, передает РИА «Новости».

Между тем, научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в разговоре с Ura.ru признался, что был шокирован новостью о найденных в московском онкоцентре телах.

Как это может случиться, что это такое вообще? 35 лет проработал, и ничего подобного не было. Я понимаю, что центр огромный, но это все равно очень странно. Это шок», – сказал Черемушкин.

Ранее сообщалось, что неопознанные тела были найдены в морге центра онкологии.