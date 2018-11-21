Сравнившую пенсионера с животным камчатскую чиновницу наказали

В пресс-службе администрации Камчатского края сообщили, как наказали чиновницу, которая сравнила с животным пенсионера, пришедшего с обрезом к зданию местного правительства.

Состоялось заседание комиссии по соблюдению правил служебного поведения. Чиновницу решено «привлечь к дисциплинарной ответственности в форме замечания». Поясняется, что речь идет о документально оформленном дисциплинарном взыскании.

Указанная сотрудница работает программистом в подведомственном краевому министерству финансов КГБУ «Центр финансового обеспечения», передает РИА «Новости».

Против пенсионера возбуждены уголовные дела за незаконное ношение и переделку огнестрельного оружия, сообщает УМВД по региону.