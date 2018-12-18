США продлили санкции против сына генпрокурора России, владельца «Нерудной компании Бердяуш» Артема Чайки и дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой на основании закона Магнитского, говорится в письме членам конгресса США от президента Дональда Трампа.

«Я направил в федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление, которое объявляет, что особые меры в стране, упомянутые в правительственном распоряжении N13818 от 20 декабря 2017 года, должны быть продолжены на срок далее, чем 20 декабря 2018 года», – приводит текст распространенного пресс-службой Белого дома письма РИА «Новости».

В декабре 2017 года Вашингтон заявил о введении санкций в отношении сына генпрокурора России, владельца «Нерудной компании Бердяуш» Артема Чайки.

Отмечается, что в приложении к указу Трамп наложил санкции на 13 «серьезных нарушителей прав человека, а также на коррупционеров», среди которых оказался Артем Чайка.

В их числе оказалась и дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова. В минфине США заявили, что Каримова «возглавляла преступный синдикат, который осуществлял захват компаний, монополизировал рынки, требовал выплат взяток и занимался рэкетом».