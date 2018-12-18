МИД заявил о «зашоренной кампании» против России

Против России идет зашоренная кампания, на что указывает в том числе принятие Генассамблеей ООН резолюции о «милитаризации» Крыма, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Жалко, что Генассамблея поддержала, не стала вникать в суть проекта, поправок, которые мы предлагали. Просто идет зашоренная кампания против России, где бы антироссийский след найти и его по полной раскрутить», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на самом деле у Украины нет большинства в ГА ООН, и Киев понимает, что не достигнет реальных сдвигов. Голосование в ООН по Крыму он назвал лишним рычагом давления на Россию.

Он также назвал «досадным» тот факт, что союзники России по ОДКБ – Киргизия и Казахстан – воздержались в ходе голосования.

В Кремле также выразили сожаление по поводу принятия ГА ООН резолюции о милитаризации Крыма.

Ранее во вторник ГА ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря.