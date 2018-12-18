Минобороны сравнило расходы России и США на разработку оружия

Расходы Пентагона на военные научные исследования и опытные разработки в 2019 году превысят российские почти в 35 раз, сообщает Минобороны России.

«В 2019 году военные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в США будут в 34,7 раза выше российских. В 2018 году они в 26,2 раза выше, в 2017 году – были в 19,8 раза», – сообщается в материалах к итоговому заседанию коллегии Минобороны, передает РИА «Новости».

Сумма, запланированная на закупки вооружения и военной техники США в 2019 году, в 8,2 раза выше российских затрат. В 2018 году расходы США на эти цели были в 6,8 раза выше российских, а в 2017 году были в 5,2 раза выше, чем у России, пояснили в министерстве.

«Расходы на ремонт вооружения и военной техники у США в 2019 году в 10,5 раза выше, чем у России. В 2018 году они в 8,2 раза выше, а в 2017 году - в 7,4 раза выше», – подытожили в Минобороны.

Издание Business Insider в ноябре опубликовало рейтинг самых сильных Вооруженных сил мира, ВС США оказались на первом месте, российская армия – на втором.