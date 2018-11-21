Ритейлеры предупредили о грядущем подорожании продуктов

Поставщики продуктов и ритейлеры предупредили премьер-министра Дмитрия Медведева, что стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах может привести к значительному росту цен на товары повседневного спроса.

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера-министра Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. В частности, письмо подписали руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза», передает «Коммерсант».

Указывается, что затраты на топливо в среднем занимают не меньше 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, а из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%.

Транспортные компании работают на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке и не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг вырастет минимум на 10%, что отразится и на розничных ценах на товары.

В связи с этим ассоциации просят Дмитрия Медведева поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества. Письмо было отправлено 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина.

Федоткина сообщила также, что условия обслуживания корпоративных клиентов ужесточают все крупнейшие нефтяники. По ее словам, резкий рост затрат на топливо окажет крайне негативное влияние на рынок грузового автотранспорта, инфляцию, обновление парков и общее финансовое состояние автоперевозчиков.

Кроме того, ситуацию усугубляет отмена с 2019 года льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением НДС.

Тем временем транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен, рассказали в сети одежды Sela и крупном производителе продуктов питания.

Представитель Sela отметил, что компания пытается этого не допустить: «Транслировать изменения на покупателей через повышение розничных цен не планируется, так как платежеспособный спрос и без того снижается».

Отмечается, что повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше.

Директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, что топливная составляющая в себестоимости зависит от длины логистического плеча и количества перевозок. В некоторых случаях доля расходов на топливо в себестоимости может достигать 4–20%. За счет роста этих издержек отпускные цены на российские продукты могут вырасти на 1–8% в зависимости от категории.

Он добавил, что быстрее всего на рост затрат на логистику реагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые завозятся в магазины ежедневно.

В свою очередь президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков заявил, что негативный эффект удорожание топлива окажет влияние и на крупные компании с обширной географией сбыта, и на небольшие локальные предприятия со сложной траекторией доставки из отдаленных населенных пунктов.

В краткосрочной перспективе изменения отразятся на рентабельности бизнеса, а в среднесрочной и долгосрочной повлияет на потребительские цены.

Источник на рынке розничной торговли отметил, что само по себе топливо занимает небольшую долю в себестоимости товаров, но в сочетании с ростом налогов, ставок акцизов, эквайринга, торговых ограничений оказывает общее влияние на ценник.

В крупной розничной сети рассказали, что в сложившихся условиях вынуждены искать альтернативных поставщиков топлива.

Источник в одном из крупнейших производителей потребительских товаров заявил, что доля цены топлива пока не видится столь значительной, чтобы только из-за этого фактора повышать цену на конечный продукт.

Отмечается, что пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов переадресовал вопросы «Коммерсанта» вице-примеру Дмитрию Козаку. Его представитель Илья Джус заявил, что документ в аппарат вице-премьера не поступал, но отметил, что корпоративные программы нефтяных компаний как B2B сегмент не регулируются правительством.

Источник в нефтяной отрасли заявил, что нефтекомпании не могут бесконечно заниматься «альтруизмом» в виде замороженных розничных цен.

Президент РТС Евгений Аркуша подтвердил, что в данный момент нефтекомпании придерживаются тренда на снижение скидок на корпоративных клиентов. Однако, отмечает он, для этого есть объективные причины, а в первую очередь – снижение доходности розничного бизнеса.

Кроме того, так нефтяники страхуют себя от возможных убытков в будущем, связанных, например, с очередным повышением акцизов с 1 января, а также с увеличением экспортного паритета за счет снижения экспортной пошлины.

Ольга Федоткина выразила мнение, что компромиссом могло бы быть хотя бы частичное возвращение скидок на топливо для крупнейших транспортных компаний.

Напомним, в ноябре стало известно, что нефтяные компании в России нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин, сокращая или отменяя скидки для корпоративных клиентов по топливным картам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как будут расти цены в 2019 году.