Российские биатлонисты улетели от австрийских следователей

Российские биатлонисты, в отношении которых австрийская прокуратура проводит расследование, беспрепятственно покинули Австрию, сообщили в посольстве России.

«Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования», – сообщили РИА «Новости» в посольстве.

Ранее сообщалось, что австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении десяти представителей команды России по биатлону, в том числе пяти спортсменов. Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем на этот раз провинились российские биатлонисты.