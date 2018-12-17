Премьер Канады охарактеризовал Путина одним словом

Во время интервью CTV News премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал президента России Владимира Путина проблемным, президента США Дональда Трампа – непредсказуемым.

Во время раздела интервью «быстрый вопрос-ответ» телеканал попросил Трюдо описать двух лидеров России и США одним словом, передает «РИА «Новости».

Российского лидера канадский премьер окрестил словом «проблемный» («problematic»), а Трамп получил характеристику «непредсказуемый» («unpredictable»).

На вопрос о том, кто является для Трюдо наиболее симпатичным политиком, премьер-министр Канады назвал своего коллегу – 38-летнюю Джасинду Ардерн из Новой Зеландии.

«Она отличный, отличный человек и сильный прогрессист», – пояснил Трюдо.