Турция изменила позицию по Асаду

Анкара может рассмотреть возможность сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом, если он победит на демократических выборах в стране под эгидой ООН, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы против того, чтобы писать конституцию за сирийцев, давайте позволим им самим писать свою конституцию. Если им нужна какая-либо помощь, поможем. Нужно подготовить выборы, они должны быть проведены под эгидой ООН, быть инклюзивными, с участием всех сирийцев как в Сирии, так и за ее пределами, в том числе беженцев», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что решать, кто будет руководить страной, должны сирийцы на выборах. При этом он допустил сотрудничество с Асадом в случае его переизбрания.

«Если это будут демократические и достойные доверия выборы, мы рассмотрим все варианты», – сказал Чавушоглу.

Между тем, ранее Чавушоглу заявлял, что «режим Асада» должен уйти.