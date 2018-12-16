Турция изменила позицию по Асаду

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16 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Порошенко втянул Украину во «врата ада»

В церковной среде Епифания называют несамостоятельной и блеклой фигуройФото: facebook.com/epifaniy/
В субботу на «объединительном» соборе в Киеве было объявлено о создании Автокефальной поместной православной церкви Украины. Ее предстоятелем избран представитель киевского патриархата митрополит Епифаний. Петр Порошенко торжественно объявил, что новая церковь будет «без Путина и Кирилла». Что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП, которая считает прошедший собор незаконным? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Военные роботы избавят от убийства на поле боя

Военные роботы из фантастических фильмов постепенно становятся реальностьюФото: «Робот по имени Чаппи», Columbia Pictures
Человечество все ближе к созданию полностью автономных боевых машин – роботов. Их задачей будет самостоятельно принимать решение о поражении цели на поле боя. Вокруг таких перспектив ведутся не только технические, но и этические споры. И некоторые берутся утверждать, что боевые роботы не увеличат, а резко уменьшат количество человеческих потерь во время войны. Каким образом? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Инфантильный уют тоталитаризма

Катерина Кладо, киновед
Лев Гумилев когда-то говорил о мощнейшем свойстве – аттрактивности. Иными словами, об обаянии. Обаяние субъекта, персонажа, события, идеологии – то, что нас манит. Подробности...
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России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

Сергей Лукьяненко, писатель
Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...
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          Турция изменила позицию по Асаду

          16 декабря 2018, 15:07

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Анкара может рассмотреть возможность сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом, если он победит на демократических выборах в стране под эгидой ООН, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

          «Мы против того, чтобы писать конституцию за сирийцев, давайте позволим им самим писать свою конституцию. Если им нужна какая-либо помощь, поможем. Нужно подготовить выборы, они должны быть проведены под эгидой ООН, быть инклюзивными, с участием всех сирийцев как в Сирии, так и за ее пределами, в том числе беженцев», – передает его слова ТАСС.

          Он добавил, что решать, кто будет руководить страной, должны сирийцы на выборах. При этом он допустил сотрудничество с Асадом в случае его переизбрания.

          «Если это будут демократические и достойные доверия выборы, мы рассмотрим все варианты», – сказал Чавушоглу.

          Между тем, ранее Чавушоглу заявлял, что «режим Асада» должен уйти.


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