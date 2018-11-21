В «Ильюшине» высмеяли сравнение Ил-112В с Ан-140

National Interest, сравнивая легкие транспортные самолеты Ил-112В и Ан-140 украинского производства, использовал для российской машины характеристики при взлете с грунта с одним отказавшим двигателем, заявил гендиректор авиационного комплекса «Ильюшин» Алексей Рогозин.

«Проблема таких обзоров в том, что зачастую сопоставляются рекламные цифры иностранных образцов с летно-техническими характеристиками Ил-112В при взлете с грунта с одним отказавшим двигателем», – написал Рогозин в Facebook.

В комментариях подписчики поддержали Рогозина, заметив, что зачастую такие сравнения составляются некомпетентными экспертами.

Ранее The National Interest опубликовал сравнение российского и украинского транспортных самолетов Ил-112В и Ан-140. Было отмечено, что у произведенной в России машины лучшие показатели энергоэффективности, дальности полета и стоимости обслуживания.