Американские СМИ сравнили российский Ил-112В и украинский Ан-140

У российского и украинского транспортных самолетов Ил-112В и Ан-140 схожая конструкция, но у произведенной в России машины лучшие показатели энергоэффективности, дальности полета и стоимости обслуживания, пишет The National Interest.

В CCCH двумя основными разработчиками транспортной авиации были конструкторские бюро Ильюшина и Антонова, пишет NI. КБ Илюшина в основном создавало тяжелые транспортные самолеты, а КБ Антонова занималось разработкой легкой транспортной авиации, передает РИА «Новости» текст статьи.

Изначально Россия подписала контракт на покупку у Киева Ан-140 для замены устаревших Ан-24 и Ан-26. Но сделка была сорвана после начала политического кризиса на Украине в 2014 году, напоминает NI.

Судя по всему, пишет издание, Ил-112В и Ан-140 почти идентичны по конструкции, но имеют несколько различий в характеристиках. У российского самолета немного большие габариты, но максимальная скорость – 500 километров в час против 575 километров в час у Ан-140.

Однако Ил-112В оснащен двигателем ТВ7-117 разработки ОАО «Климов» – его эффективность на 38% выше, чем у ТВ3-117, установленного на Ан-140. В связи с этим у Ил-112В, пишет автор, улучшенные показатели дальности полета, а также снижены затраты на его техническое обслуживание.

Ил-112В может похвастаться и новой системой ПРО «Президент-С» от российского АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», отмечает издание.

Россия продвигает свой самолет в Индии, которая может рассмотреть его в качестве замены британских ближнемагистральных самолетов Avro 748.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия с помощью Ил-112В намеревается поменять семейство советских самолетов Ан. Недавно состоялась выкатка первого Ил-112В.