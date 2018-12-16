Политолог объяснила чистоту голосования в Приморье

Кандидаты стремились привлечь голоса избирателей и не демонстрировали стремления повлиять на ход голосования, отметила политолог Екатерина Соколова, комментируя проходящее в воскресенье голосование на губернаторских выборах в Приморье.

По оценке руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, выборы в Приморском крае «проходят без нарушений, поскольку никто не заинтересован в каких-либо подтасовках». «Все хотят, чтобы выборы наконец закончились. Все хотят честного и чистого результата, поскольку только так можно завоевать доверие избирателей», – указывает эксперт.

Соколова полагает, что «наконец удалось переломить ситуацию». «Судя по тому, что я наблюдала, кампания проходила в ярком популистском ключе, со множеством конкретных предложений», – отмечает Соколова. Нынешнюю избирательную кампанию в Приморье, в принципе, можно назвать не характерной для России, полагает эксперт. Стремление привлечь внимание избирателей, завоевать их интерес, вкупе со стремлением избирателей к тому, чтобы эти выборы стали наконец последними и увенчались избранием губернатора – все это идет на пользу нынешней кампании, полагает собеседница.

По данным регионального избиркома, явка на повторных выборах губернатора Приморья, которые проходят в воскресенье, на 15:00 по местному времени (08:00 по Москве) составила 29,53%. На участки пришли более 430 тысяч человек, сообщили в краевом избиркоме. В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

В Приморье открыты более 1,5 тысячи участков, голосование продлится до 20:00 (13:00 по московскому времени). Как сообщает ТАСС, на участках работают около 1,5 тыс. наблюдателей, которых подготовила Общественная палата Приморья.

Выборы в крае проходят в строгом соответствии с законодательством, жалоб в ЦИК не поступило, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.