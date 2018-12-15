Украинцам определили прожиточный минимум на будущий год

Официальное издание Верховной рады «Голос Украины» опубликовало закон о бюджете на 2019 год; он должен вступить в силу 1 января 2019 года.

Минимальная зарплата, согласно опубликованному документу, составит 4173 гривен (около 151 долларов США), передает 112.ua со ссылкой на публикацию «Голоса Украины».

Прожиточный минимум в месяц на одного человека с 1 января составит 1853 гривны (66,8 долларов), с 1 июля – 1936 гривен (69,8 долларов), с 1 декабря – 2027 гривен (73,1 доллар).

Отмечается, что госслужащим повышать в 2019 году зарплаты не будут.

Законом также предусмотрены доходы в размере более 1 трлн 26 млрд гривен , при этом расходы определены в объеме более 1 трлн 112 млрд гривен.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук называл закон о госбюджете «национальным позором» и «бюджетом нищеты».