В Москве высказались по поводу претензий Белоруссии на компенсацию

Россия не обещала никаких выплат Белоруссии по компенсациям за налоговый маневр, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ», – пояснил Силуанов, передает ТАСС.

Белоруссия импортирует из России нефть беспошлинно. После налогового маневра России Минск будет вынужден покупать российскую нефть по мировым ценам.

25 декабря в Кремле президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, одним из главных вопросов станет обсуждение налогового маневра.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Москва отказалась обсуждать выплату компенсации Минску.