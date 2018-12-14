Жителям Дагестана приписали миллионные долги за газ

В Дагестане правоохранители раскрыли мошенническую схему, позволявшую некоторым местным предпринимателям не платить по счетам за газ, распределяя долги между абонентами газовых компаний.

Местные жители исправно оплачивали счета за жилищно-коммунальные услуги, однако надзорные органы фиксировали заоблачные суммы долгов, передает «Экономика сегодня».

На ситуацию обратила внимание прокуратура. В ходе расследования выяснилось, что владельцы ряда тепличных комплексов используют мошенническую схему, которая позволят им не платить по счетам за газовое отопление.

Так, в Карабудахкентском районе расположено более 900 теплчиных комплексов, обогревающихся газом. Вместе с тем общая задолженность здесь составляет почти 500 млн рублей.

Выяснилось, что газовые компании приписывали долги бизнесменов обычным гражданам; только на абонентов трех сел был начислен долг в размере более 63 млн рублей.

По данному факту возбуждено пять уголовных дел, задержанные уже дают показания.

Ранее президент Владимир Путин поручил пресечь хищения нефти и газа в Дагестане.

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