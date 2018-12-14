Рубль вырос на решении ЦБ повысить ключевую ставку

Курс рубля вырос на решении Банка России повысить ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 11 копеек – до 66,35 рубля, курс евро опустился на 27 копеек – до 74,96 рубля. До решения ЦБ по ставке доллар поднимался на порядка 23-25 копеек, евро снижался на порядка 17-19 копеек к уровню предыдущего закрытия, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых.

ЦБ в 2018 году снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре впервые с 2014 года регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.