Савченко частично ослепла и оглохла

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота, сообщила о прекращении сухой голодовки и проблемах со здоровьем.

Суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не появилась на заседании из-за проблем со здоровьем. «Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильной одышки, при которой больно ходить», - приводит заявление УНИАН.

В заявлении Савченко также попросила отложить судебное заседание до следующей недели, объяснив это тем, что ей требуется время для восстановления после длительной голодовки.

Судья заявил, что в отсутствие обвиняемой рассматривать дело нельзя, поэтому заседание было перенесено на 17 декабря.

5 декабря Савченко заявила о давлении со стороны следователей Службы безопасности Украины (СБУ) и объявила сухую голодовку. Она сообщила, что следователи шантажируют депутата и требуют ознакомления с материалами дела адвокатов в обмен на возможность видеться с родственниками и открыть счет в банке для регистрации кандидатуры на пост президента Украины. О своих президентских планах Савченко заявила в ноябре.

Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокеуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде.