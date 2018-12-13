Рассмотрение иска «Татнефти» к Украине отложили на 2019 год

По просьбе представителя Украины Арбитражный суд Ставропольского края перенес на 28 февраля 2019 года рассмотрение иска «Татнефти» по взысканию с украинской стороны 144 млн долларов.

«Суд, посовещавшись, определил: ходатайство об отложении судебного заседания удовлетворить, рассмотрение дела отложить на 28 февраля 2019 года», – приводит ТАСС решение судьи.

Во время октябрьского заседания суд объявил о том, что к делу будет привлечено третье лицо из представителей санатория им. Н.А. Семашко, который принадлежит Украине и находится на территории Ставропольского края.

После этого украинский представитель подал ходатайство о переносе рассмотрения иска «Татнефти» на февраль 2019 года, мотивировав это необходимостью дополнительного времени для того, чтобы организовать на заседании юридическое представительство санатория.

Напомним, в 2008 году «Татнефть» предъявила иск Украине в связи с насильственным захватом ЗАО «Укртатнафта» в октябре 2007 года и экспроприации акций «Татнефти» в ЗАО «Укртатнафта».

В 2014 году Международный коммерческий арбитраж вынес постановление, по которому Украина должна «Татнефти» 112 млн долларов плюс проценты за потерю доли в «Укртатнафте». Жалобы Украины по поводу принятого решения отклонялись.

В августе 2017 года суд Лондона удовлетворил ходатайство «Татнефти» о приведении в исполнение решения Апелляционного суда Парижа о взыскании с Украины 144 млн долларов, а апелляцию Украины отклонил. Ранее кассационный суд Франции приостановил рассмотрение жалобы Киева на решение международного арбитража до тех пор, пока Украина не начнет исполнять решение суда о выплате компенсации «Татнефти», а также об оплате расходов на адвокатов.