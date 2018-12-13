Многодетную мать в Удмуртии заподозрили в убийстве новорожденного

Следователи в Удмуртии нашли женщину, которая выкинула новорожденного ребенка в мусорный бак, по предварительным данным, ею оказалась многодетная мать, работающая в детсаду, сообщает региональное СУ СК.

«По данным следствия, ночью 3 декабря 36-летняя женщина, мать троих детей, работающая помощником воспитателя одного из детских садов, родила дома в ванной живого мальчика. Узнав о четвертой беременности, она не встала на учет в женскую консультацию и при начале родов не позвонила в скорую. Сообщив супругу, что случился выкидыш, она передала ему пакет с ребенком, который тот выбросил в мусорную мульду подальше от дома», – сообщает республиканский СК, передает РИА «Новости».

Женщину допросили в качестве подозреваемой по делу об убийстве матерью новорожденного ребенка.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым. Причина его смерти устанавливается. В ходе расследования следователи установят и степень вины отца», – пояснили в ведомстве.

Для определения личности матери ребенка в круглосуточном режиме проводились масштабные мероприятия, были допрошены около 200 человек, выбрасывавших мусор в мульды в течение двух суток с момента предыдущей очистки контейнеров, водители подъезжавших к ним авто и жильцы окружных домов.

В марте в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которая, по данным следствия, задушила чулком своего новорожденного сына и выкинула тело в мусорный бак.