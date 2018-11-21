Бабченко собрался отсудить у России деньги на украинских снайперов

Российский журналист Аркадий Бабченко подтвердил, что подал на Россию в Европейский суд по правам человека, и заявил, что потратить выигранные деньги «на снайперов».

«Я подал иск в ЕСПЧ. Моим адвокатом стал Бен Еммерсон – адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. Иск не только про попытку убийства. Там на 14 листах мелким шрифтом про все. И про травлю. И про уголовные дела. И про «17 друзей хунты». И про слежку», – написал Бабченко в Facebook, перечислив остальные позиции, о которых рассказал в иске в ЕСПЧ.

По его словам, всю информацию он сопроводил фотографиями, видеозаписями и «доносами».

«Сумма иска пока не определена. Это следующий этап. Вкатим норм. Не сомневайтесь. Мне есть на что потратить деньги. Снайперам вечно же что-то надо», – добавил Бабченко.

Накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на исковое заявление сообщил, что ЕСПЧ рассмотрит иск Бабченко против России. Позже Страсбургский суд подтвердил, что получил иск от журналиста.

Во вторник также стало известно, что в группе журналистов, которые удостоены звания «Человек года» по версии журнала Time, оказался в том числе Аркадий Бабченко.

Бабченко в мае этого года участвовал в инсценировке собственного убийства в Киеве якобы ради предотвращения реальной расправы со стороны России.