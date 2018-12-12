Путин вручил госпремии за достижения в правозащитной деятельности

Президент Владимир Путин вручает в Кремле госпремии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, которые получили председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и глава благотворительного фонда помощи тяжело больным детям «Русфонд» Лев Амбиндер.

Терентьев удостоен госпремии в области правозащиты, Амбиндер – госпремии за достижения в благотворительности, передает РИА «Новости».

Госпремии в области правозащитной и благотворительной деятельности учреждены в 2016 году. Их размер – 2,5 млн рублей.

Терентьев, удостоенный госпремии в области правозащиты, рассказал, что еще не решил, как потратит деньги.

«Пока еще не решил, но скорее всего на будущее своих детей», – сказал он.

Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду образование, Терентьев ответил утвердительно. По его словам, у него двое детей, однако в вузы пока им поступать рано.

Президент Русфонда Лев Амбиндер, в свою очередь, сообщил, что госпремия в области благотворительной деятельности будет очень кстати.

«Если говорить о пользе такой премии, то она сейчас очень кстати, потому что в течение последних двух лет мы вместе с президентским советом по правам человека решаем очень важную проблему – развитие движения гражданского общества за создание регистра доноров костного мозга в Российской Федерации», – сказал он.

По словам Амбиндера, регистр – это сотни тысяч россиян, которые становятся добровольцами для помощи тем, кто заболеет раком крови, наследственными заболеваниями и так далее.

«Это, может быть, единственный вид донорства, костный мозг, когда требуется предварительная армия добровольцев, уже сертифицированная особым медицинским образом, то есть у них выявлен фенотип, группа генов, отвечающих за тканевую совместимость», – добавил он.

Он подтвердил намерение направить премию на создание национального регистра доноров костного мозга. По его словам, он изначально даже не предполагал о денежном вознаграждении за присуждение госпремии, только потом узнал, что сумма составляет 2,5 млн рублей.

Амбиндер добавил, что является членом комиссии по госпремиям, уже несколько лет ему предлагали выдвинуться, но он отказывался.

«В этот раз меня выдвинула председатель российского Красного Креста. Она просто позвонила мне и сказала, что выдвинула меня. Конечно, сам за себя я не голосовал», – сказал Амбиндер.

Лауреатами премии в разное время становились правозащитница Елизавета Глинка, председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева.

Предложения о присуждении госпремий президенту представляет специально создаваемая общественная комиссия. В ее состав входят по двое представителей от уполномоченного по правам человека, Общественной палаты и президентского Совета по правам человека. Также в составе комиссии трое региональных омбудсменов и еще столько же представителей общественных палат субъектов.

В 2018 году на соискание премии по правозащитной деятельности было выдвинуто 19 человек, а на госпремию по благотворительности претендовали 33 кандидата.