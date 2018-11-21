Bank of America назвал условием роста российской экономики обвал рубля

Российская экономика в следующем году может показать максимальный рост более 2% ВВП, однако для этого ей понадобятся слабый рубль и цена нефти в 100 долларов за баррель, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Инвестиционный банк отмечает, что курс доллара в 2019 году составит 62 рубля, а рост ВВП России – только 1,2%. Ускорение экономики возможно при сверхвысоких ценах на нефть, приводит РБК прогноз банка.

Максимальным банк считает рост ВВП в 2019 году до 2,1%. Таких темпов можно достичь при взаимоисключающих условиях: дорогой нефти и дешевом рубле.

Аналитики считают, что если доллар будет стоить 60 рублей при нефти по 100 долларов, то экономика России вырастет на 1,8%, а если рубль при такой цене на нефть укрепится до 55 за доллар, то экономика вырастет лишь на 1,2%. Такой же показатель ожидается при нефти по 80 долларов и долларе по 60 рублей.

В базовом сценарии, полагает банк, рубль укрепится с 65 рублей за доллар на конец этого года до 62 рублей на конец следующего, а рост российской экономики в следующем году составит 1,2%.

Из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) следует, что темпы роста ВВП России в 2020 году ускорятся до 1,8%, а в 2019 году рост ВВП составит 1,5%.