Премьер-министр Польши обратился к парламенту за вотумом доверия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к сейму страны за вотумом доверия, чтобы продолжить реформы.

В среду Моравецкий неожиданно появился на трибуне сейма и заявил, что обращается «к председателю сейма за вотумом доверия», передает РИА «Новости».

По словам премьера, вотум доверия нужен ему и его правительству, чтобы «продолжить свои реформы», и «от решения сейма зависит, будет ли мандат для продолжения наших реформ».

«Завтра и послезавтра будет заседание Европейского совета. На этом заседании я должен иметь уверенность, что правительство имеет мандат», – добавил он.

В сейме объявили перерыв, во время которого должны назначить голосование по вотуму доверия.

Ранее крупнейшая в Польше оппозиционная партия «Гражданская платформа» внесла на рассмотрение сейма вопрос о вотуме недоверия правительству из-за коррупционного скандала в комиссии финансового надзора. Вопрос планируют рассмотреть в пятницу.