На Украине подрались священники и прихожане двух раскольнических церквей

Массовая драка за право проводить богослужение произошла в церкви села Винятинцы Тернопольской области между архиепископом Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Тихоном Петранюком и настоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Иоанном Бойко.

Причиной конфликта стал указ о запрете Бойко проводить службу в УАПЦ из-за того, что два месяца назад он вместе с приходом перешел в Киевский патриархат, сообщает издание «20 минут».

Петранюк пришел в храм во время богослужения и прервал службу, чтобы зачитать указ, чем вызвал возмущение прихожан, вставших на сторону Бойко и выгнавших архиерея УАПЦ из церкви. Однако он все равно проник в храм и зачитал документ. Но затем верующие отобрали у него посох, сломали его, и в храме завязалась драка.

В результате стычки больше остальных пострадал сам Бойко, который получил сотрясение мозга и перелом ребер.

Напомним, украинские власти выступили за предоставление автокефалии церкви Украины. Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения Константинопольскому патриарху). В ответ на эти действия синод Русской православной церкви сообщил о прекращении совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после того, как украинская раскольническая церковь получит автокефалию, УПЦ Московского патриархата больше не будет «расставлять пальцы веером» на Украине.