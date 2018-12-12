Медведев предупредил о последствиях давления на Россию через Совет Европы

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты видят в полете Ту-160 отработку боевых задач на удаленной территорииФото: Минобороны России/YouTube
Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тысяч километров, приземлились в Венесуэле. Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО. Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета - транспортный и пассажирский? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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«Гнивший под забором» поезд опозорил Украину

Новый поезд до аэропорта Борисполь столь часто ломается, что пассажиры вынуждены толкать его самиФото: кадр из видео
Очередная украинская перемога обернулась позором. Торжественно запущенный несколько дней назад аэроэкспресс из Киева в аэропорт Борисполь, похоже, разваливается прямо под пассажирами. Каким образом важнейший инфраструктурный проект оказался очередной иллюстрацией воровства и некомпетентности украинских властей? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Картина «гэбня вызывает инакомыслящих на беседы» считалась частью советского прошлого – в противостоянии сторонникам «западного пути». Теперь поведение коммунистов воспроизводят «свои» в ходе осуществления западного проекта. Подробности...
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Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Требования «желтых жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам. Подробности...
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          Медведев предупредил о последствиях давления на Россию через Совет Европы

          12 декабря 2018, 07:18

          Текст: Ольга Никитина

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          Стремление отдельных стран к господству и диктату – это тупиковый путь; давление на Москву через Совет Европы или другие международные структуры не имеет перспектив, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

          «Использование структур Совета Европы и других международных организаций как инструментов давления на Россию – дорога в один конец. Путь, ведущий к расшатыванию и в конечном итоге уничтожению всей хрупкой системы сотрудничества и безопасности на континенте, сложившейся после краха Берлинской стены», – говорится в статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», опубликованной в журнале «Закон». Содержание публикации передает ТАСС.

          Медведев подчеркнул, что ответственность за ослабление системы, существующей уже почти 75 лет, «будет лежать на тех, кто пытается создать атмосферу недоверия и страха, считает, что экономическое и военное превосходство позволяет диктовать другим свою волю».

          «Стремление к господству любой ценой, отказ от норм международного права только в прошлом веке два раза ставили Европу на грань катастрофы», – напомнил он.

          В диалоге с Советом Европы России удалось серьезно продвинуться в решении очень многих проблем, которые влияют на жизнь людей, заметил Медведев. По его словам, этот диалог был особенно продуктивен в первые годы после принятия новой Конституции и вступления России в Совет Европы. Однако диалог должен быть свободным от политизированности, практики двойных стандартов, голословных обвинений, чтобы быть продуктивным, подчеркнул глава кабинета министров.

          Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что Россия примет окончательное решение о членстве в Совете Европы в июне 2019 года, если к тому времени не изменится устав о равенстве делегаций.


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