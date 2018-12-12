Медведев предупредил о последствиях давления на Россию через Совет Европы

Стремление отдельных стран к господству и диктату – это тупиковый путь; давление на Москву через Совет Европы или другие международные структуры не имеет перспектив, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Использование структур Совета Европы и других международных организаций как инструментов давления на Россию – дорога в один конец. Путь, ведущий к расшатыванию и в конечном итоге уничтожению всей хрупкой системы сотрудничества и безопасности на континенте, сложившейся после краха Берлинской стены», – говорится в статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», опубликованной в журнале «Закон». Содержание публикации передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что ответственность за ослабление системы, существующей уже почти 75 лет, «будет лежать на тех, кто пытается создать атмосферу недоверия и страха, считает, что экономическое и военное превосходство позволяет диктовать другим свою волю».

«Стремление к господству любой ценой, отказ от норм международного права только в прошлом веке два раза ставили Европу на грань катастрофы», – напомнил он.

В диалоге с Советом Европы России удалось серьезно продвинуться в решении очень многих проблем, которые влияют на жизнь людей, заметил Медведев. По его словам, этот диалог был особенно продуктивен в первые годы после принятия новой Конституции и вступления России в Совет Европы. Однако диалог должен быть свободным от политизированности, практики двойных стандартов, голословных обвинений, чтобы быть продуктивным, подчеркнул глава кабинета министров.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что Россия примет окончательное решение о членстве в Совете Европы в июне 2019 года, если к тому времени не изменится устав о равенстве делегаций.