Московский хостел отказался селить таджиков и узбеков

Московский хостел на Нахимовском проспекте «2Hostel2» отказывается заселять выходцев из Таджикистана и Узбекистана.

Объясняя отказ принимать граждан Узбекистана, в хостеле сообщили, что «им нужно делать регистрацию». «Даже если они на сутки заезжают, мы должны их зарегистрировать, но документы три дня делаются. Даже если они живут четыре дня, они выезжают, и регистрация недействительна считается. Мы в УФМС подаем сведения, что человек съехал. Это для них проблема. Регистрация, которая имеется при них, она изымается. Им нужно делать новую после отъезда», – объяснила сотрудница рецепции.

Однако позже добавила, что при заселении таджиков и узбеков их «замучает участковый». «С января участковый ходит и говорит граждан Таджикистана и Узбекистана не селить. Им лучше в Подмосковье селиться. В Подмосковье к ним более нормально относятся», – объяснила она «Ридусу».

Председатель региональной общественной организации «Содействие и сохранение национальной культуры узбеков и народов Узбекистана» Незматжон Мамаджанов пригрозил владельцам хостела прокуратурой, если выяснится, что гостиница действительно отказывает в заселении гражданам этих стран.

Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов, занятых в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях Ренат Каримов, узнав о сложившейся ситуации, назвал это «полным свинством». «Участковый не должен так говорить. Возможно, они просто хотят денег. Это нарушение прав граждан Таджикистана и Узбекистана. Это нарушение конституции РФ, это проявление ксенофобии, а может даже и расизма. В этом есть какое-то прорастающее зернышко фашизма», – считает эксперт.