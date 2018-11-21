Lada заняла второе место в мировом рейтинге автопрома по динамике продаж

Lada заняла вторую строчку в мировом рейтинге по динамике продаж среди автомобильных брендов, с разницей в менее чем 2% уступив Mitsubishi.

За 10 месяцев продажи автомобилей Lada выросли на 20,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Российский бренд смогла опередить только компания Mitsubishi, показав рост в 22%. Третьим в рейтинге оказался китайский бренд Geely с результатом в 20%, следом еще одна китайская компания – BYD, продажи которой выросли на 19,8%. Пятерку лидеров замкнул испанский Seat – 17,4%, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ранее российский бренд попал в список самых продаваемых в мире, заняв 48-е место среди 50 мировых лидеров автомобильной промышленности. Лидером рейтинга оказалась Toyota, второе место – у Volkswagen, третье досталось Ford.