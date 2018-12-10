Четверть российских врачей признались, что их заставляли навязывать платные услуги

Согласно исследованию Общероссийского народного фронта (ОНФ), почти четверть опрошенных врачей из государственных клиник получало указания от руководства о навязывании платных услуг пациентам.

ОНФ задавал вопрос: «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?»

Среди опрошенных утвердительный ответ на этот вопрос дали 24,5% медицинских работников, передает РБК.

В некоторых районах процент ответивших положительно был значительно выше. Например, в Липецкой области утвердительный ответ дали половина сотрудников. В Мурманской и Вологодской областях соответствующие требования от руководства получали около 40% сотрудников.

Сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал считает, что в реальности эта цифра еще выше. С ним согласен и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

«Это очень распространенное явление, связанное с недостатком финансирования. Причина – необходимость во что бы то ни стало выполнить майские указы президента по зарплате врачей. Кроме зарплат, больницы должны тратить деньги на лекарства и оборудование», – уверен Коновал.

Эксперты видят причины роста объемов платной медицины в кадровом дефиците в больницах и низких тарифах ОМС. По данным опроса ОНФ, 63,7% врачей считают тарифы по полисам недостаточными. Отмечается, что сильнее всего проблема с низкими тарифами заметна в селах.