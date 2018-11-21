Главный Дед Мороз передал пожелание Путину

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10 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 15:54  |  vz.ru
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Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

Чубайс уличил россиян в неблагодарности к олигархамФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Анатолий Чубайс, идеолог либеральных реформ 1990-х годов, выступил с новым весьма противоречивым заявлением. Бурное обсуждение вызвали его слова о том, что россияне «ни разу так и не сказали спасибо бизнесу за отстроенную страну». Насколько справедливы эти упреки и должно ли общество действительно сказать спасибо Чубайсу и его соратникам? Подробности...
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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Как феминистки калечат русский язык

На фото, если верить современным феминисткам - солдатка. Хотя на самом деле это слово означает в русском языке жену или вдову солдатаФото: Сергей Коньков/ТАСС
«Едва ли самой женщине-медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач», – рассказал газете ВЗГЛЯД известный лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз. По его словам, широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы. Подробности...
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Киев строит «поместную церковь» методами большевиков

На фото – священники Украинской православной церкви, вызванные на допрос в СБУФото: rivne.church.ua
Репрессии и гонения начались на Украине против православных священников – тех, кто не желает стать предателем по отношению к Московскому патриархату и единственной в стране канонической церкви. СБУ шантажирует священнослужителей тюрьмой. Действия киевских декоммунизаторов поразительно напоминают чисто коммунистическую практику столетней давности. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
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США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...
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    Что известно об алкоголизме Порошенко

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      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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          Главный Дед Мороз передал пожелание Путину

             10 декабря 2018, 15:15
          Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
          Текст: Алексей Дегтярев

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          Всероссийский Дед Мороз пожелал президенту Владимиру Путину уверенности и сил в Новом году.

          «(Желаю) уверенности. Потому что наша страна очень сложный объект управления. Нас много, у нас самая большая страна в мире. И в чем прелесть – мы все разные. Разные национальности, религия, культура, традиции. Но мы вместе. Вот в чем фантастический успех и ценность нашей страны. Весь Евросоюз не может повторить успех России», – сказал Дед Мороз на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

          Дед Мороз рассказал, что его везде принимают как своего, и добавил, что за Россию готовы бороться везде.

          «Это великое чудо, которое нам дано, поэтому надо и президента поддержать. Это сложная работа – управлять таким большим государством», – заявил Дед Мороз. Он пожелал россиянам в Год волонтера сделать много добра, но не восхвалять себя за это.

          Он рассказал, что постоянно посещает детские приюты и дома.

          «Самые памятные мне встречи произошли в хосписе под Санкт-Петербургом и в детском хосписе в ЮАР в Кейптауне. Просто представьте себе картину: ЮАР, хоспис недалеко от Кейптауна, там абсолютно все дети больны СПИДом и все 100% с осложнением на сердце. Сами врачи, которые работают там, говорят, через полгода вы никого из этих детей уже не найдете. Это тяжело», – поделился Дед Мороз.

          Он подарил детям игрушки, после чего все вместе станцевали хоровод, попробовали спеть «В лесу родилась елочка».

          «Я поддерживаю движение волонтеров. В этом есть фантастическая радость сделать доброе дело, но не хвалиться. Не восхвалять себя, а просто получать удовольствие, что мир стал светлее. Это здорово», – отметил Дед Мороз.

          Он рассказал, что его главное желание – научить людей понимать друг друга.

          «Это большая проблема. Вы все живете в одной стране, в одном городе, в одном доме, на одном этаже, в одной квартире, говорите все на одном великом и могучем, но не понимаете друг друга. Дети не понимают, почему родители приходят с работы уставшими, не хотят с ними играть и заниматься, объяснять математические задачки», – сказал Дед Мороз.

          Также он пожелал россиянам уделять больше внимания семье.

          «Год наступающий должен быть годом домашним, годом домашних дел и забот. Мы с внученькой точно знаем, что богатство определяется не деньгами, а родственниками, друзьями. Чем больше друзей, родственников в Новый год за праздничным столом соберется, тем богаче вы будете!» – сказал Дед Мороз.


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