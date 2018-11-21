Главный Дед Мороз передал пожелание Путину

Всероссийский Дед Мороз пожелал президенту Владимиру Путину уверенности и сил в Новом году.

«(Желаю) уверенности. Потому что наша страна очень сложный объект управления. Нас много, у нас самая большая страна в мире. И в чем прелесть – мы все разные. Разные национальности, религия, культура, традиции. Но мы вместе. Вот в чем фантастический успех и ценность нашей страны. Весь Евросоюз не может повторить успех России», – сказал Дед Мороз на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Дед Мороз рассказал, что его везде принимают как своего, и добавил, что за Россию готовы бороться везде.

«Это великое чудо, которое нам дано, поэтому надо и президента поддержать. Это сложная работа – управлять таким большим государством», – заявил Дед Мороз. Он пожелал россиянам в Год волонтера сделать много добра, но не восхвалять себя за это.

Он рассказал, что постоянно посещает детские приюты и дома.

«Самые памятные мне встречи произошли в хосписе под Санкт-Петербургом и в детском хосписе в ЮАР в Кейптауне. Просто представьте себе картину: ЮАР, хоспис недалеко от Кейптауна, там абсолютно все дети больны СПИДом и все 100% с осложнением на сердце. Сами врачи, которые работают там, говорят, через полгода вы никого из этих детей уже не найдете. Это тяжело», – поделился Дед Мороз.

Он подарил детям игрушки, после чего все вместе станцевали хоровод, попробовали спеть «В лесу родилась елочка».

«Я поддерживаю движение волонтеров. В этом есть фантастическая радость сделать доброе дело, но не хвалиться. Не восхвалять себя, а просто получать удовольствие, что мир стал светлее. Это здорово», – отметил Дед Мороз.

Он рассказал, что его главное желание – научить людей понимать друг друга.

«Это большая проблема. Вы все живете в одной стране, в одном городе, в одном доме, на одном этаже, в одной квартире, говорите все на одном великом и могучем, но не понимаете друг друга. Дети не понимают, почему родители приходят с работы уставшими, не хотят с ними играть и заниматься, объяснять математические задачки», – сказал Дед Мороз.

Также он пожелал россиянам уделять больше внимания семье.

«Год наступающий должен быть годом домашним, годом домашних дел и забот. Мы с внученькой точно знаем, что богатство определяется не деньгами, а родственниками, друзьями. Чем больше друзей, родственников в Новый год за праздничным столом соберется, тем богаче вы будете!» – сказал Дед Мороз.