В Совфеде отреагировали на угрозы ареста российских активов на Украине

«Это не спасёт украинскую экономику», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение генпрокурора Украины арестовать российские бизнес-активы во время действия военного положения.

«Данные угрозы можно воспринимать всерьёз, потому что, когда в экономике ничего не получается, когда всё ужасно плохо, взор падает на чужое имущество – отнять и поделить!» – заметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Тем не менее, сенатор уверен, что украинскую экономику это не спасёт. Более того, по его мнению, это повлечёт для Украины серьезные последствия в долгосрочной перспективе.

«Рано или поздно, за это придётся ответить, Украина однозначно потеряет доверие иностранных инвесторов, а все активы рано или поздно закончатся», – отметил Джабаров. «Что они будут отнимать дальше и у кого? У других бизнесменов? У французских? У немецких? У американских? Это путь в никуда, это путь к изоляции Украины», – констатировал собеседник.

Джабаров также выразил надежду, что значимые российские активы были защищены или выведены ранее, отметив, что риск их потери всё же существует. «Всё может быть, бизнес всегда рискует», – резюмировал сенатор.

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее высказался за введение санкций в отношении российских активов на территории страны, пока там действует военное положение, введённое после провокации Киева в Чёрном море.