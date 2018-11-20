Россия обвинила США в злостных нарушениях международного права

Участники восьмидневной Обзорной конференции ОЗХО не смогли согласовать текст итогового документа, сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.

По его словам, «группа западных стран сделала все возможное», чтобы «убить» итоговый документ. Они в последний момент «вбросили» формулировки, которые оказались «абсолютно не приемлемыми» для многих стран, передает ТАСС.

Шульгин напомнил, что США и их союзники «выкручивали руки малым государствам» и добились «ассигнований на создание в рамках ОЗХО так называемого атрибутивного механизма по определению виновных в совершении преступлений с химическим оружием».

Российская сторона подчеркивает, что «нахраписто продвигаемая» атрибуция «является нелегитимной», так как только международные суды и СБ ООН могут «выявлять и наказывать виновных за нарушение международного права».

Теперь США «попытались развить свой успех на Обзорной конференции», озвучивая обвинения против Сирии, России и Ирана, «выражали солидарность Великобритании в связи с известными событиями в Солсбери и Эймсбери».

«Получалось все это у них, однако, очень натужно и неубедительно», – сказал Шульгин, сообщив, что «Россия вместе с Китаем, Ираном, Сирией, партнерами по ОДКБ решительно отводили все наскоки наших оппонентов».

На ваш взгляд В США заявляют, что «не допустят возвращения России статуса сверхдержавы». А нужно ли России быть сверхдержавой? Да, нужно

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Россия напомнила, что именно США сейчас «являются единственной страной – обладателем значительных запасов химоружия». При этом Вашингтон пытается «вносить раскол» в ОЗХО, так как хочет сделать ее «послушным инструментом для решения» нужных США задач.

«Американцы превратились в злостных нарушителей международного права, подменяя его некими правилами, которые они сами же и устанавливают», – сказал дипломат, отметив, что ОЗХО «находится в глубоком кризисе».