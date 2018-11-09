В Курганской области пенсионерку обвинили в избиении детей поленом

Пожилую женщину в Курганской области, на попечении которой находятся девять несовершеннолетних детей, подозревают в избиении детей поленом и ремнем, сообщает региональный СУ СК.

По версии следствия, 61-летняя пенсионерка грубо нарушала режим дня приемных детей, не обеспечивала полноценным питанием, заставляла делать физически тяжелую работу, сообщается на сайте ведомства.

«Женщина допускала грубое и пренебрежительное обращение к несовершеннолетним, систематически причиняла побои двоим детям, в том числе ремнем, поленом, другими предметами. В ходе предварительного следствия было также установлено, что обвиняемая неоднократно запирала детей в дровянике, расположенном во дворе дома, привязывала за ноги цепью к кровати», – говорится в сообщении.

Ей предъявили обвинения по части 2 статьи 117 УК («Истязание»), части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением»),по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В июле 2018 года воспитательницу в Нижнем Новгороде обвинили в избиении детей.