Туроператоры назвали масштабы роста цен на путевки в Турцию

Цена на летние путевки в Турцию в 2019 году может вырасти до 50% по сравнению с ценами 2018 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе заявила, что Турция пересмотрит цены на лето 2019 года «с вероятностью 95%», передает «Интерфакс».

Она добавила, что это связано с большим спросом на турецкое направление на российском и европейском рынках, а не «с переходом на взаиморасчеты в евро».

Ранее сообщалось, что туроператоры решили отказаться от привязки цен на путевки в Турцию к доллару – теперь они перейдут на евро.

Отмечалось, что купить туры по старым ценам можно будет только в 2018 году при раннем бронировании.