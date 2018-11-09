Внутренние документы эстонских сил обороны оказались в открытом доступе

Документы для внутреннего пользования, находившиеся в отвечающем за безопасность регистре сил обороны Эстонии, находились в публичном доступе более пяти лет.

В регистре Saurus находятся сотни объяснительных и рапортов, составленных срочниками и командирами при рассмотрении дисциплинарных нарушений, сообщает Delfi со ссылкой на газету Eesti Paevaleht.

«Содержание объяснительных записок очень личное. Другие срочники не имеют права читать их без спроса», – сообщил резервист Таави Куусео.

Из документов можно было узнать о том, кто из срочников передавал информацию офицерам. Так, младший сержант докладывал, кто в части употребляет марихуану.

Кроме того, в некоторых документах содержались описания личности служащих. Например, начальство охарактеризовало одного срочника как ленивого и невменяемого из-за того, что тот не подчинился приказу перестать есть ложкой из общего термоса.

В документах были и сведения о здоровье. К примеру, там была медицинская карта срочника, который вызвал врачей, чтобы объяснить пропущенный срок выхода на службу. Из другой медкарты следует, что рядовой за четыре часа, на которые ему разрешили отлучиться из части, напился до опьянения в 4,8 промилле.

Силы обороны закрыли Saurus, когда стала очевидна его уязвимость. Но в поисковой системе все еще можно найти выдержки из документов.