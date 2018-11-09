Внутренние документы эстонских сил обороны оказались в открытом доступе

Взгляд
9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:42  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Кто подтолкнул Вену к ссоре с Москвой

Австрийский премьер Курц и министр обороны Кунасек сделают заявление по итогам расследования дела о шпионажеФото: Christian Bruna/EPA/ТАСС
Отношения России с одним из самых близких европейских союзников – Австрией – поставлены под угрозу. Виной тому стал арест австрийского полковника, обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы. Есть признаки, что австрийская контрразведка давно знала об этом человеке, но информация была обнародована только сейчас. Почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...

Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
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        • Ад

        • Новое рождение

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Внутренние документы эстонских сил обороны оказались в открытом доступе

          9 ноября 2018, 15:35

          Текст: Анна Инсарова

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          Документы для внутреннего пользования, находившиеся в отвечающем за безопасность регистре сил обороны Эстонии, находились в публичном доступе более пяти лет.

          В регистре Saurus находятся сотни объяснительных и рапортов, составленных срочниками и командирами при рассмотрении дисциплинарных нарушений, сообщает Delfi со ссылкой на газету Eesti Paevaleht.

          «Содержание объяснительных записок очень личное. Другие срочники не имеют права читать их без спроса», – сообщил резервист Таави Куусео.

          Из документов можно было узнать о том, кто из срочников передавал информацию офицерам. Так, младший сержант докладывал, кто в части употребляет марихуану.

          Кроме того, в некоторых документах содержались описания личности служащих. Например, начальство охарактеризовало одного срочника как ленивого и невменяемого из-за того, что тот не подчинился приказу перестать есть ложкой из общего термоса.

          В документах были и сведения о здоровье. К примеру, там была медицинская карта срочника, который вызвал врачей, чтобы объяснить пропущенный срок выхода на службу. Из другой медкарты следует, что рядовой за четыре часа, на которые ему разрешили отлучиться из части, напился до опьянения в 4,8 промилле.

          Силы обороны закрыли Saurus, когда стала очевидна его уязвимость. Но в поисковой системе все еще можно найти выдержки из документов.


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