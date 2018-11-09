РД-180 собрались опробовать при модернизации ракет «Союз-2»

Двигатель РД-180 может быть установлен на российской ракете-носителе сверхтяжелого класса и при модернизации ракет серии «Союз-2», сообщил гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов.

«В рамках подготовки концепции РН СТК рассматривается вариант с использованием двигателя РД-180 на второй ступени ракеты-носителя. Также, учитывая его надежность и безусловное лидерство в своем классе, рассматривается возможность его применения на вновь создаваемых и модернизируемых отечественных средствах выведения», – цитирует Арбузова ТАСС.

Он отметил, что применение двигателя будет рассмотрено для модернизации ракет серии «Союз-2».

Главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин отметил, что это согласуется с концепцией, «предполагающей, что все части сверхтяжа должны быть летными изделиями, имеющими серийное производство и статистику запусков».

Ранее РД-180 не применялся на российских ракетах. Двигатель используется на первых ступенях ракет-носителей США серии «Атлас».

В октябре Научно-производственное объединение «Энергомаш» передало американским заказчикам вторую партию из четырех ракетных двигателей РД-180.

В августе в НАСА заявили, что США усердно работают над возможностью отказа от РД-180. Ранее в Сети появились фотографии ракетного двигателя BE-4 компании Blue Origin, в котором американцы видят замену российского РД-180.