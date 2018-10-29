Канделаки оценила текст Симоньян о жизни в США

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на откровенные рассказы главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян о жизни в США, и рассказала, как ее саму песочили на собраниях за то, что она била мальчиков, обижавших девочек.

«Отличный текст про Америку. Увидела краснодарскую девчонку, выросшую во дворе и по понятиям. Западло было в таких дворах объединяться против одного человека, если он не был насильником и убийцей. Уровень эмпатии был очень высок. Чего и тогда, и сейчас, не хватает Америке, ну и нам вместе с ними. А мы то в товарищеских судах опытные, до сих пор помню, как на пионерских и комсомольских собраниях меня песочили за то, что била мальчиков, обижавших девочек», – написала Канделаки в своем Telegram-канале в ответ на несколько историй Симоньян.

Напомним, ранее главный редактор RT анонсировала в соцсетях несколько историй о двойной морали, с которой столкнулась, учась в США.

По ее словам, некоторые американские школьники отличались от своих сверстников:

«Был черноволосый Эрон, который раз в квартал на уроках демонстрировал новый пирсинг своего члена, сделанный в честь очередной любимой. Худенькая незаметная Стейси жила в своем трепаном автомобиле – пьющие родители выгнали ее из дома. Она работала и ужинала в Макдональдсе, а мылась и завтракала в школе. У веселой блондинки Ребекки была зависимость от кока-колы. Об этом официально знали учителя, и отпускали ее на уроках купить в автомате еще пару баночек», – сообщила Симоньян в Telegram.

Она отметила, что «такой психоневрологической концентрации в одной геоточке солнечнозайчиковой хорошенькости, мирной и сытой стабильности и одновременно того, что называется непереводимым американским messed up – изломанности, трагедии – я не встречала ни до ни после, хотя выросла в бандитском и наркоманском армянском гетто».