В Ингушетии вспомнили полицейских, погибших при исполнении обязанностей

В Назрани в День памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел прошла акция «Всегда в строю», в ходе которой жители республики, их сослуживцы, вдовы, матери и дети пронесли портреты павших правоохранителей.

В памятных мероприятиях, прошедших на Мемориале памяти и славы, принял участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он заявил, что память о 413 сотрудниках, отдавших свои жизни ради спокойствия и благополучия народа Ингушетии, не будет забыта, сообщается на сайте республики.

«Каждый из них хотел жить. С каждым ушел целый мир несбывшихся надежд, нереализованных планов. Трудно подобрать слова, которые в полной мере передали бы те переживания, которые испытываешь в связи с этими утратами. Но все они были готовы безоговорочно выполнить приказ, готовы к любым сложностям, к любому риску. Они не дрогнули в минуту опасности, доказали верность присяге и служебному долгу. Они были тверды в своем стремлении обеспечить нас светлым будущим. И они добились наступления мирных дней!» – заявил на шествии Евкуров.

Он поблагодарил родителей, которые воспитали «таких достойных сынов».

«Погибших нам не вернуть, но их подвиг навсегда останется с нами, их имена вечно будут жить в наших сердцах», – сказал он.

22 июня 2014 года в Назрани открылась аллея с именными деревьями в память о погибших сотрудниках МВД по республике. Теперь на аллее появились три новых дерева в память об ушедших в 2017 году в результате трагических событий на посту ДПС в населенном пункте Яндаре лейтенантам Исраилу Богатыреву, Акраману Мержоеву и Зелимхану Картоеву.

По окончании официальных мероприятий Евкуров посетил семью Мустафы Котиева, сотрудника полиции и личной охраны Главы Ингушетии, который находился в одной машине с руководителем региона в день покушения на него в 2009 году. Также глава республики посетил захоронения Ибрагима, Жамалейла и Адама Курсаевых – все трое служили в правоохранительных органах и погибли в 2008 году.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД России отмечается 8 ноября в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ от 26 октября 2011 года № 1101. Ежегодно в этот день в территориальных подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия. Сотрудники полиции вспоминают павших товарищей и склоняют головы перед их памятью.