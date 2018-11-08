Канада покаялась за отказ принять еврейских беженцев из нацистской Германии

8 ноября, четверг | Последнее обновление — 04:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:США подсчитали лайнеры Boeing со смертельной ошибкой
Разделы
Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате
России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью
Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа
Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Донбассу пора перестать танцевать на граблях
Святослав Голиков, ополченец Новороссии
Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Как пьяный либерал стал сверхчеловеком
Андрей Бабицкий, журналист
Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...
Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто
Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook