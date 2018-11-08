Канада покаялась за отказ принять еврейских беженцев из нацистской Германии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес формальные извинения еврейским беженцам и их семьям, которых правительство страны отказалось принять в 1939 году из нацистской Германии.

«Сегодня я пришел в Палату общин (нижняя палата канадского парламента – прим. ВЗГЛЯД), чтобы принести весьма запоздалые извинения еврейским беженцам, [корабль] которых Канада развернула [от своих берегов]», – приводит его слова ТАСС.

«Мы извиняемся перед 907 евреями, находившимся тогда на борту корабля «Сент-Луис», как и перед их семьями», – сказал он.

Трюдо раскритиковал либеральное правительство премьер-министра Макензи Кинга (занимал этот пост с 1935 по 1948 годы), которое «ничего не сделало в ответ на просьбы [о предоставлении убежища] этим беженцам, невинным жертвам режима Гитлера».

По словам канадского премьера, это стало «позором» страны.

Он принес извинения канадскому еврейскому сообществу, чьи просьбы о спасении евреев из Германии 79 лет назад остались неуслышанными.

«Ваша страна подвела вас, и мы за это просим прощения», – сказал он.

Корабль «Сент-Луис» с еврейскими беженцами из Германии прибыл в канадский порт Галифакс (провинция Новая Шотландия) 7 июня 1939 года. На его борту находились 907 просителей убежища, пытавшихся спастись от преследований в Германии. Канадские власти, как и правительство США, Кубы и ряда других южноамериканских стран, отказались принять беженцев, корабль вернулся в Европу. В результате часть людей, находившихся на борту судна, разместились в Бельгии, Британии, Нидерландах и Франции, а около полутысячи евреев были возвращены в Германию. 254 человека из этих пяти сотен позже погибли в концентрационных лагерях.