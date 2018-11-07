Членов экипажа аварийного «Союза» не внесли в списки на полеты в 2019 году

Космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, экипаж потерпевшего аварию корабля «Союз», пока не включены в число отправляющихся на Международной космической станции (МКС) в 2019 году, сообщил в среду источник на «Байконуре».

Источник сообщил, что на данный момент «в составе предварительно сформированных на 2019 год экипажей кораблей «Союз» Алексея Овчинина и Ника Хейга нет», передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что первый после аварии на Байконуре полет «Союза» с космонавтами к МКС состоится 3 декабря.

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж «Союза МС-10» спасся. Позже стало известно, что именно спровоцировало аварию.

После инцидента ракету «Союз-ФГ» решили разобрать перед пуском с Байконура.