Закатившего истерику иностранца вытолкали из троллейбуса в Екатеринбурге

Пассажиры троллейбуса в Екатеринбурге вытолкали англоязычного иностранца из транспортного средства после того, как он устроил скандал из-за пропущенной остановки.

Конфликт произошел вечером, 6 ноября. По словам очевидца, иностранцу не понравилось, что троллейбус пропустил остановку Декабристов. Из-за этого мужчина подбежал к водителю и принялся засыпать его вопросами, задерживая движение транспортного средства, пишет Ura.ru.

«На русском и английском он кричал водителю, что тот обязан был предупредить об остановке Декабристов. Водитель вообще не понимал, что от него хотят, а кондуктор не вмешивался. Затем подключились пассажиры, объясняли, что Декабристов уже давно отменили. Но мужчина продолжал буквально вопить на водителя: «It is my life! It is my money!» («Это моя жизнь! Это мои деньги!»). Все это время троллейбус стоял, потом одна женщина не выдержала и начала настойчиво пихать скандалиста к выходу, а ей помогли другие пассажиры», – рассказал очевидец.

Он также напомнил, что к проведению ЧМ по футболу городские власти обещали подготовить работников общественного транспорта к общению с иностранцами. «Видимо, уже весь английский позабыли», – сыронизировал очевидец.