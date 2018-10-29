На Красной площади началась реконструкция военного парада 1941 года

Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года начался на Красной площади в Москве, музыкальное сопровождение марша обеспечивают участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

В комитете общественных связей Москвы уверены, что «историческая реконструкция напомнит россиянам о событиях войны, о стойкости, самоотверженности и мужественных подвигах советских солдат». «Военный парад 7 ноября 1941 года стал первой идеологической победой над врагом. Он показал всему миру, что дух народа не сломить даже в тот момент, когда враг вплотную подобрался к осажденной столице», – сообщили в комитете, передает РИА «Новости».

По Красной площади торжественным маршем пройдут около 5 тыс. человек: курсанты военных вузов в составе исторических рот, кадетские парадные расчеты, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО и рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. Халилова. Музыкальное сопровождение торжественного марша обеспечит Сводный военный оркестр Московского гарнизона под управлением начальника Военно-оркестровой службы ВС – главного военного дирижера полковника Тимофея Маякина.

По окончании торжественного марша на Красной площади с 11.00 до 17.00 развернется музей под открытым небом, где желающие смогут увидеть разнообразную историческую боевую технику, сделать памятные фото у фотозон и 3D-плакатов.

Движение по улице Ильинке в центре Москвы из-за марша перекрыто. Так, на автомобиле по ней нельзя будет проехать с 7.00 до 13.00. Столичный метрополитен будет работать в штатном режиме.

Осенью 1941 года у стен Москвы решалась судьба страны, в это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города. В этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа советского народа. Он готовился в обстановке абсолютной секретности. Всего в параде участвовало около 28,5 тыс. человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, пурга, ограниченная видимость) в параде не приняла участия авиация. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.