За решением КПРФ уйти с выборов эксперты разглядели «скелеты в шкафу» Ищенко

Ситуация, при которой оппоненты КПРФ говорят о каких-то «скелетах в шкафу» Ищенко, явно не идет на пользу не только региональным коммунистам, но и партии в целом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя отказ коммунистов от выдвижения своего ставленника на выборах в Приморье.

«Мы не знаем, что повлияло на решение региональной организации КПРФ. Могу сказать только одно – официальное объяснение компартии (Ищенко снят, потому что он не сумеет пройти муниципальный фильтр) звучит неубедительно, а дальше уже любой может судить, «в меру своей испорченности, – подчеркивает глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. – Думаю, для КПРФ это риск, связанный не только с Приморьем, но и с политической активностью вообще».

По его словам, заявление коммунистов о том, что они выиграли эти выборы в сентябре, и не будут выдвигать своего кандидата, звучит очень странно. «Политика – искусство возможного... Уход из политического процесса, на мой взгляд, – не самое верное решение», – отмечает Минченко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах губернатора Приморского края решила в субботу конференция региональной организации КПРФ. Таким образом, депутат заксобрания края, предприниматель Андрей Ищенко, который баллотировался в сентябре, не будет участвовать в новых выборах.

«На решение компартии повлияло многое. Прежде всего, коммунисты испугались скандалов, связанных с бизнесом своего кандидата Ищенко», – добавил в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев.

Компания, которой владеет кандидат-коммунист Андрей Ищенко, с финансовой точки находится, мягко говоря, далеко не в лучшей форме, поэтому его поход во власть многие могут расценить как попытку спасти собственный бизнес, отметил Гусев.

«У коммунистов нет достаточного количества голосов местных депутатов для преодоления муниципального фильтра, чтобы зарегистрировать своего кандидата. Просто некоторые из депутатов, которые в первом туре, в сентябре выдвигали Ищенко, теперь отказались его выдвигать», – отмечает Гусев.

По мнению Гусева, следует обратить внимание на отсутствие управленческого опыта у Ищенко. По этому поводу на прошлой неделе весьма нелицеприятно высказалась и популярная в крае сенатор от Приморья Светлана Горячева («Справедливая Россия»).

«Может быть, он очень талантливый. Но ему еще пока очень рано думать, чтобы руководить огромным регионом, более 2 млн человек, очень сложной территорией, потому что опыта управления у него нет», – цитировали Горячеву «Вести – Приморье». Она посоветовала Ищенко для начала поработать на уровне главы муниципалитета (заняться проблемами ЖКХ, водоснабжения и т.п.). Затем, если получится, попробовать силы на уровне района, а затем уже баллотироваться в губернаторы.

Но главное – сами региональные коммунисты не могли не учесть скандалы, возникшие вокруг бизнеса своего недавнего выдвиженца, указывает Гусев. Например, на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко дольщики одного из долгостроев во Владивостоке пожаловались, что дом давно должна была завершить одна из строительных фирм, принадлежащих Ищенко, сообщал ТАСС.

Помимо негативного медийного шлейфа, еще одной причиной решения коммунистов Гусев считает то, что в любом случае теперь красный кандидат имеет мало шансов на победу. «Коммунисты испугались потерять победу. Им выгоднее уйти непобежденными и теперь идти так на выборы в Госдуму 2021 году, чем сейчас гнаться за журавлем в небе и проиграть», – полагает эксперт.