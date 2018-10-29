Эксперт оценил праздничные мероприятия в честь Дня народного единства

«На мой взгляд, празднование Дня народного единства прошло на хорошем уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Он подчеркнул, что этот праздник крайне важен для нашей страны.

«Я знаю, что люди разделяют ценность этого дня, поэтому многие праздновали. Отмечали не только на улицах, я знаю многих людей, которые делали это и в семьях. На мой взгляд, это совершенно правильно и логично», – подчеркнул член Общественной палаты Максим Григорьев.

День народного единства – крайне важный праздник для нашей многонациональной страны, отметил Григорьев. По его словам, это праздник единства разных национальностей и народов России, который помогает популяризировать их культуры.

Кроме того, эксперт указал, что события, которым посвящен этот день, носят значительный исторический характер. «Это, фактически, обретение независимости и прекращение долгого периода междоусобных войн между различными слоями населения, а также, безусловно, избавление от иностранного вмешательства, которое происходило со стороны Польши», – подчеркнул Григорьев.

«Важна не только историческая дата, но также символический характер – тогда объединялись люди из различных слоев, разных групп – военные, купцы, простые люди. Объединялись люди из различных русских земель, несмотря на то, что тогда между землями было соперничество. Тем не менее, в отряды к Минину и Пожарскому приходили из разных регионов, в них были различные этнические группы, национальности. Я считаю, что это один из образцов объединения усилий, которое шло, в том числе, и снизу», – рассказал собеседник.

Напомним, свыше 3,2 млн человек по России поучаствовали в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства. В Москве праздничные мероприятия 4 ноября посетили около 775 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – 119 тыс., в Ростовской области – 139 тыс., Нижегородской области – более 175 тыс., Новосибирской области – почти 105 тыс., в Свердловской области – более 74 тыс. человек.

В этом году готовиться к масштабному празднованию начали заранее. В пятницу состоялся этнографический диктант с участием 300 тыс. человек. А в воскресенье по всем федеральным округам прошли фестивали национальностей.

Праздник национальностей «Россия – это мы!» прошел в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Помимо концерта и многочисленных конкурсов состоялся флешмоб: более 450 волонтеров «Молодежки ОНФ» подняли флаги всех 85 российских субъектов.

В рамках проекта «Уличные галереи» в столице на Садовом кольце на фасад дома спроецировали огромный рисунок – людей разных национальностей, занимающиеся ежедневными делами.

В Московской области в ТЦ «Мега» в Химках на одной площадке исторические личности встречались с героями современности и работала интерактивная выставочная зона.

По всей стране прошли творческие фестивали, направленные на демонстрацию единства многонациональных народов России. В Хабаровске это фестиваль культуры и искусств народов России, а в Новосибирске – народных обычаев и традиций. В Екатеринбурге состоялся фестиваль спортивных и боевых искусств народов России, а в Санкт-Петербурге – народных промыслов и ремесел. В Нижнем Новгороде прошел фестиваль национальных литератур и поэзии народов России. А в Пятигорске и Ростове-на-Дону – кухонь народов и народных песен и танцев.

В школах были организованы открытые уроки об истории Дня народного единства, также на них рассказывали с помощью интерактивных технологий о принципах межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Венцом праздника стала ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», которая прошла под девизом «Искусство объединяет».