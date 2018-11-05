День народного единства в России отметили миллионы человек

Свыше 3,2 млн человек по России поучаствовали в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства.

«В Москве праздничные мероприятия 4 ноября посетили около 775 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – 119 тыс., в Ростовской области – 139 тыс., Нижегородской области – более 175 тыс., Новосибирской области – почти 105 тыс., в Свердловской области – более 74 тыс. человек», – передает ТАСС со ссылкой на информацию от организаторов праздничных мероприятий.

На Фестиваль спортивных и боевых искусств народов России в Екатеринбурге пришли 9,5 тыс. человек, Фестиваль культуры и искусств народов России в Хабаровске посетили 10 тыс. человек. Фестиваль Народных обычаев и традиций в Новосибирске посетили 14 тыс. человек, в Фестивале национальных литератур и поэзии народов России в Нижнем Новгороде поучаствовали 9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что День народного единства отметили и в Нью-Йорке.