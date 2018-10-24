День народного единства России отметили в центре Нью-Йорка

Представители разных народов, национальностей и регионов России, проживающие в Нью-Йорке, отметили День народного единства России, организовав в честь праздника на площади Таймс-сквер карнавал «Мы вместе» с исполнением народных песен, плясок, частушек.

В течение часа на Таймс-сквер звучали «Валенки», «Катюша», «Калинка», «Барыня» и многие другие песни, передает ТАСС.

Прохожие и туристы охотно подхватывали знакомые мелодии и слова, пускаясь в пляс, приняли участие в большом хороводе и детской игре «ручеек» возле знаменитой красной лестницы на Таймс-сквер.

Туристы из Эквадора, Китая, Южной Кореи, Франции и Германии записывали карнавал на видео, фотографировались с его участниками и просили рассказать о празднике.

Так, Абдул из Туниса признался, что «просто приятно потрясен», так как «никогда раньше не слышал и не видел русские танцы и песни». «Мне объяснили идею вашего праздника, и я считаю ее очень правильной – когда близкие по духу и культуре люди объединяются, помогают друг другу, дружат, что позволяет переживать любые проблемы и ностальгию вдали от родины», – добавил Абдул.

Как отметил один из организаторов акции, президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, народный карнавал «Мы вместе» с разрешения городских властей проходит в центре Нью-Йорка второй год подряд и уже пользуется большой популярностью у русскоязычной общины.

«Люди надевают национальные костюмы, характерные для их малой родины, региона, народа, чтобы напомнить себе, детям, друзьям о своих исторических корнях, рассказать американцам о нашей большой культуре, ее разнообразии, богатом фольклоре», – заметил Кочан.

«Сейчас, как никогда, актуально показать и доказать единство России, представители которой – русские, белорусы, украинцы, татары, цыгане, казаки и другие – живут и дружат также и здесь, в Нью-Йорке, в США», – пояснил президент общества «Русская молодежь Америки».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, в чем заключается смысл и предназначение Дня народного единства России.