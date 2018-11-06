Украинский депутат попытался расплатиться в дьюти-фри фальшивыми евро

Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Андрей Лозовой сообщил, что его задержали в аэропорту Праги при попытке рассчитаться фальшивыми евро в дьюти-фри.

«Был в Праге. На обратном пути хотел купить в дьюти-фри подарок маме, оказалось, что деньги – фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству – меня задержали», – написал Лозовой в Facebook.

Он заявил, что стал жертвой валютных аферистов: фальшивые деньги якобы дали его помощнику при обмене валюты. Помощник пишет заявление в украинской полиции.

«Сняли с самолета, как в кино», – добавил он.

Лозовой отметил, что его восемь часов держали в полицейском участке. Теперь он проходит по делу как потерпевший.