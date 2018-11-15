Президент Болгарии высказал недовольство амбициями Украины

Европа не должна быть заложником внутренней политики и амбиций Украины, заявил президент Болгарии Румен Радаев.

«Риск от эскалации конфликта между Россией и Украиной реален, но Европа ни в каком случае не должна быть заложником украинской внутренней политики и амбиций. Важно понять, что мы не имеем никакого интереса от милитаризации Черного моря, так как это окажет прямое влияние на Болгарию. Надеемся, что этот конфликт быстро завершится», – сказал Радев, выступая перед журналистами, передает ТАСС.

Радаев призвал конфликтующие стороны придерживаться норм международного права и не нарушать законных государственных границ. Президент Болгарии добавил, что обычные моряки не должны становиться жертвой политического противостояния.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины пересекли границу России, их задержали пограничники. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

24 гражданина Украины, находившиеся в составе экипажей, были арестованы. На данный момент их перевезли в московское СИЗО «Лефортово».