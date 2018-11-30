Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России

Европейский союз намерен в декабре продлить санкции в отношении России, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, в начале июля Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода, до 31 января 2019 года.

В начале ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что экономические потери стран Евросоюза от навязанных Соединенными Штатами антироссийских санкций, по некоторым оценкам, значительно превышают 100 млрд евро.