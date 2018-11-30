Климкин вновь заявил о «ненужности» дипотношений между Украиной и Россией

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин вновь заявил, что дипломатические отношения между Украиной и Россией «не нужны».

Климкин в эфире украинского телеканала «1+1» вновь заявил, что Украине дипломатические отношения с Россией «не нужны», он также поддержал введение биометрического режима с Россией, передает ТАСС.

При этом он указал на нерешенность вопроса о том, кто будет выдавать визы.

«Я честно скажу, что с некоторыми странами я уже разговаривал, и я на самом деле знаю ответ (...), ответ такой, что они могут служить на самом деле почтовыми ящиками в передаче некоторых документов и ничего больше», – подчеркнул глава МИД Украины.

При этом украинский министр признал, что в настоящее время в России находится почти 3,5 млн украинцев, более того, наблюдается рост пересечения украинско-российской границы.

Напомним, в понедельник Климкин уже заявлял о «ненужности» дипотношений с Россией. В ответ Москва призвала украинский режим к ответственному подходу.