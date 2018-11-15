Нурмагомедов извинился перед Канделаки после отказа пожать ей руку

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил Канделаки, почему не пожал ей руку, и извинился.

«Тина, то что я вам руку не пожал, как раз таки и было уважением к вас. В любом случае если что-то не так, извините», – сообщил спортсмен в Instagram телеведущей.

Ранее Канделаки объяснила, почему Нурмагомедов отказался к ней прикасаться. По ее словам, отказ от пожатия руки нельзя расценивать как неуважительный жест.

Телеведущая напомнила, что в России «уживаются люди разных национальностей и традиций», а соблюдение их не является поводом для конфликта и осуждения.

Напомним, феминистка Анна Федорова прокомментировала отказ Нурмагомедова прикасаться к Канделаки.